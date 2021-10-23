Власти Сочи приняли решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в двустороннем режиме

Власти Сочи приняли решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем двустороннем режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне жители нескольких сел перекрыли дорогу движения, по которой сделали односторонним, после резонансного ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак. Из-за новой схемы движения жители стали жаловаться, что стали тратить больше времени, чтобы добраться домой или на работу.

