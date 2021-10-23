В Москве на 22-летнюю модель завели дело за видео, на котором она обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного

В Москве на 22-летнюю модель Лолиту Богданову завели дело за видео, на котором она обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по ст. об оскорблении религиозных чувств верующих. Девушке грозит до 1 года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.