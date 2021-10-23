Наводнение после недавнего шторма больше не грозит Петербургу

В Финском заливе открыли защитную дамбу.

Дамбу открыли накануне ближе к полуночи, когда шторм утих. Накануне атлантический циклон под названием «Хендрик» прошел через Европу и остановился накануне над Финским заливом. Штормовой ветер, скоростью до 28 метров в секунду задувал воду на улицы прибрежных городов. Ночью в Петербурге закрыли дамбу — в результате вода нашла обходной путь и затопила парк и парковку одного из элитных жилищных комплексов на севере Петербурга. Сложнее всего дела обстояли в Выборге в Ленинградской области. Там затопило не только центральные улицы, но и подъезд к городу со стороны международного пропускного пункта «Торфяновка». Вода в реке Неве поднялась не столь значительно. Ветер повалил множество деревьев на автомобили. Также упавшее дерево приостановило движение электричек на одном из направлений. Спасатели выезжали устранять последствия шторма несколько десятков раз. Также поступило более ста сообщений об обрыве электропроводов. Известно, что одна петербурженка получила травмы, потому что на нее упал дорожный знак.

Добавлю, сообщений о других жертвах стихии не поступало.