В правительстве России вновь планируют обязать мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона

В постановлении сказано, что с 1 марта следующего года все мессенджеры, которые работают на территории России, обязаны будут запрашивать реальный номер телефона пользователя. После чего, им предстоит уточнить информацию у оператора связи, который в течение 20 минут должен будет предоставить все данные абонента, в том числе паспортные. Только в случае, если эта процедура проведена успешно, пользователь, по задумке властей, сможет начать быстрый обмен сообщениями в приложении. Для этого ему присвоят специальный так называемый код идентификации. Автор телеграмм канала «ЗаТелеком» полагает, что подобное нововведение будет использоваться властями, как инструмент давления на иностранные мессенджеры. А другие эксперты опасаются, что благодаря этому документу силовики получат неограниченный доступ к конфиденциальной информации.

В 2018 году подобное постановление уже было принято, однако тогда для передачи личных данных третьим лицам требовалось согласие абонента.