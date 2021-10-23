В Таджикистане завершились масштабные военные учения недалеко от границы с Афганистаном

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что участники не отрабатывали войну с Афганистаном, а продемонстрировали готовность защищаться от террористов, — передает ТАСС. В учениях были задействованы 4 тысячи военнослужащих из России и других стран ОДКБ.