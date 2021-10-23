В Таджикистане завершились масштабные военные учения недалеко от границы с Афганистаном

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что участники не отрабатывали войну с Афганистаном, а продемонстрировали готовность защищаться от террористов, — передает ТАСС. В учениях были задействованы 4 тысячи военнослужащих из России и других стран ОДКБ.
2021-10-23T13:48:58+03:00
2021-10-23T13:48:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:48, 23 октября 2021
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