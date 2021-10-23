КПРФ может подготовить обращение в КС по поводу дистанционного электронного голосования на выборах

Этого не исключил первый зампред ЦК компартии Иван Мельников. Выступая на пленуме ЦК, Мельников заявил, что само по себе использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборах нарушало принцип равенства избирателей. Ранее в КПРФ заявляли о непризнании итогов онлайн-голосования на выборах в ГД в одномандатных округах в Москве.

