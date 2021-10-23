Число погибших после столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух

Об этом ТАСС сообщили в руководстве Забайкальской железной Дороги. Поезд протаранил грузовой автомобиль когда водитель пытался переехать пути на запрещающий сигнал. водитель грузовика погиб на месте, позже в больнице от травм умер помощник машиниста. С рельсов сошли локомотив и 14 вагонов.

