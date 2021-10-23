МВД объявило в розыск программиста, передавшего проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с записями пыток заключенных

МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с записями пыток заключенных. По какой именно статье Савельева разыскивают и в каком статусе он находится, неизвестно. По данным самого правозащитного портала, на Савельева готовят документы для ареста и экстрадиции в Россию. Ранее сообщалось, что Савельев уехал во Францию и попросил там политическое убежище.
2021-10-23T13:34:25+03:00
2021-10-23T13:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 23 октября 2021
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