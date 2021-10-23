СК изучит основания, на которых Черногория отказала в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова

Следственный комитет изучит основания, на которых Черногория отказала в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова. Как говорится на сайте Следственного комитета, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, СК не может согласиться с решением властей Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище.

Бывший владелец Черкизовского рынка был арестован в Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу России. Накануне, как сообщила адвокат Марина Русакова, Исмаилов получил политубежище в Черногории и был освобожден из-под стражи. В России Исмаилов обвиняется в ряде тяжких преступлений и заочно арестован.