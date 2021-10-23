Следствие возбудило дело после публикации видео с полуобнаженной девушкой у храма Василия Блаженного

22-летней Лолите Богдановой может грозить до одного года лишения свободы. Пока Богданова находится под подпиской о невыезде, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что девушку подозревают в оскорблении чувств верующих.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, опубликованное в социальных сетях. В нем модель Лолита Богданова дефилирует на фоне храма Василия Блаженного. Она позирует для камеры, затем оголяет грудь. В МВД сообщили о проведении проверки по факту произошедшего. Полицию поддержала и Русская православная церковь, отметив, что любые попытки оскорбления религиозных символов должны быть наказаны. Накануне Богданова записала видео, в котором попросила прощения за случившееся. По ее словам, ролик был снят несколько лет назад и, она не причастна к его публикации.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на блогера Руслана Бобиева и его подругу в полицейской форме за фотосессию у храма Василия Блаженного. Их также обвиняют в оскорблении чувств верующих.