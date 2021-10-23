Администрация Петербурга собирается ввести локдаун по московскому сценарию

Ожидается, что об этом объявят уже сегодня вечером.

Смольный собирается ввести со следующей субботы локдаун на время нерабочих дней. Об этом сообщило издание «Фонтанкару» со ссылкой на «информированный источник, близкий к городскому правительству». Недельный локдаун должен разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса во время новогодних праздников. Чиновники полагают, что если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах не будет. Журналисты пишут, что ограничения решили ввести по примеру Москвы, чтобы жители столицы не приезжали на каникулы в Петербург. Однако в городе вместе с продуктовыми магазинами и аптеками будут работать еще и предприятия, оказывающие бытовые услуги. Ранее Смольный сообщил о временной приостановке деятельности детских лагерей на время осенних школьных каникул. Также в городе анонсировали введение системы QR-кодов. Без них не пустят в кафе, музеи и бассейны. В Москве же вводят локдаун без QR-кодов. Он продлится с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, в том числе общепита и кино. QR-коды понадобятся, только чтобы попасть в театры и музеи.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, но регионы имеют право скорректировать эти даты.