В России пятый день подряд власти сообщают о новых максимумах смертей от коронавируса

За сутки скончались, по данным оперативного штаба, 1075 человек. Показатель некулонно растет в течение всей недели. Обновился и максимум по числу заразившихся – это почти 37 700 новых заболевших за сутки. Из них в Москве 7800 заболевших, накануне было больше 8 тысяч. В столице от коронавируса за сутки скончались 82 пациента, накануне было 79.