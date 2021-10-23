В России пятый день подряд власти сообщают о новых максимумах смертей от коронавируса

За сутки скончались, по данным оперативного штаба, 1075 человек. Показатель некулонно растет в течение всей недели. Обновился и максимум по числу заразившихся – это почти 37 700 новых заболевших за сутки. Из них в Москве 7800 заболевших, накануне было больше 8 тысяч. В столице от коронавируса за сутки скончались 82 пациента, накануне было 79.
2021-10-23T13:07:25+03:00
2021-10-23T13:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 23 октября 2021
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