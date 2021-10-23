В России вспоминают жертв теракта в Театральном центре на Дубровке

Ровно 19 лет назад террористы взяли в заложники свыше 900 человек, подавляющее большинство из которых — зрители мюзикла «Норд-Ост».

В утренние часы у здания, где 19 лет назад произошёл теракт, было немноголюдно. Траурный митинг, который обычно в годовщину захвата театрального центра проводится возле главного входа и мемориала погибшим, сегодня не состоялся — как и год назад: тогда это объясняли эпидемией коронавируса. Впрочем у таблички с фамилиями жертв теракта лежат свежие цветы. Некоторые прохожие подходят к ней и стоят по несколько минут.

Между тем около получаса назад массовое возложение цветов все же состоялось. Несколько десятков молодых людей почтили память погибших во время теракта на Дубровке у располагающегося неподалёку памятника жертвам терроризма. Они назвали себя представителями организации «Царьград». Рядом дежурили два сотрудника полиции. Каких-то речей не было: после возложения цветов собравшиеся обьявили минуту молчания и затем разошлись.

Жертвами теракта в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года стали, по официальным данным, 130 человек. Правозащитники утверждают, что число жертв превышает 170 человек. Значительная часть заложников погибла уже после штурма здания, в ходе которого силовики применили газ, однако власти отрицают, что вещество стало причиной смерти людей.