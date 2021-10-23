В России объявлен в розыск бывший заключённый, который передал правозащитникам видеоархив ФСИН с пытками осуждённых

В России объявлен в федеральный розыск программист и бывший заключённый, который передал правозащитникам массивный секретный видеоархив ФСИН с пытками осуждённых.

Имя Сергея Савельева появилось в карточке в базе розыска МВД. Из неё следует, что его разыскивают по уголовной статье. Какой именно — силовое ведомство не уточнило. Статус Савельева по делу пока также не известен. Уроженец Белоруссии до этого отбывал в России девятилетний срок по обвинению в перевозке наркотиков. Он работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Савельев несколько лет собирал свидетельства пыток заключенных. Он передал правозащитному проекту gulagu.net десятки гигабайт видео жестоких издевательств и изнасилований осуждённых в колониях Саратовской, Иркутской и ряда других областей. Источник gulagu.net рассказал что ФСБ и МВД объявили Савельева в розыск и готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию. По его данным следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Ранее Савельев рассказал «Би-би-си» об угрозах в свой адрес и о том, что ему грозили тюремным сроком и убийством из-за компрометирующей информации.

Савельев смог улететь во Францию, где в ближайшее время попросит политического убежища. После публикации правозащитниками видео с пытками было уволено руководство туберкулёзной больницы ФСИН в Саратовской области. Возбудили ряд уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Сергея Савельева преследуют по политическим мотивам, — выразил уверенность в интервью «Эху Москвы» основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Владимир Осечкин добавил, что он направит на следующей неделе материалы в штаб-квартиру Интерпола во французском Лионе, которые, по его словам, показывают суть пыточного конвейера в России.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал «Эху Москвы», что не видит в ситуации с розыском Сергея Савельева мести со стороны системы. Депутат Анатолий Выборный добавил, что необходимо выяснить, насколько информация, распространяемая бывшим заключенным, соответствует действительности.

