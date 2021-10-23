В КПРФ заявили о готовности обратиться в Конституционный суд из-за электронного голосования

О том, что будет подготовлено обращение, сказал сегодня на партийном собрании первый зампред ЦК компартии Иван Мельников. По его словам, коммунисты будут настаивать на том, что использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборов, нарушало принцип равенства избирателей, — передает ТАСС. Ранее в КПРФ заявляли о непризнании итогов онлайн-голосования в Москве на выборах в Госдуму.

