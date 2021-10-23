Издание «Фонтанка» узнало, что в Петербурге собираются ввести ограничения на период нерабочих дней как в Москве

По сведениям источника сетевого СМИ, с 30 октября, как предполагается, будет запрещена работа непродовольственных магазинов. В театры и музеи будут пускать только по цифровому коду, который подтверждает иммунитет от коронавируса, а рестораны и кафе будут работать только на вынос. По словам источника, власти собираются ввести ограничения, чтобы избежать массового наплыва туристов на время нерабочих дней из Москвы. В Сочи, где также ожидают приезда большого числа отдыхающих, в заведения общепита будут пускать посетителей, но с предъявлением цифрового кода. В Москве локдаун будет с 28 октября по 7 ноября.