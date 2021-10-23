Правительство России обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным, — пишет издание Znak.com. Согласно опубликованному постановлению, сервисы будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя, а мобильные операторы будут обязаны предоставлять мессенджерам по запросу паспортные данные владельца номера. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года.