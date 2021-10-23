МВД разыскивает бывшего заключенного, который передал правозащитникам видеоархив с пытками и изнасилованиями

В рамках какого именно дела Сергей Савельев объявлен в розыск в его карточке в базе МВД не указано, — передает ТАСС. Видеозапись пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Следственный комитет возбудил в общей сложности семь уголовных дел. Сергей Савельев в понедельник попросил политического убежища во Франции.
2021-10-23T12:31:44+03:00
2021-10-23T12:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 23 октября 2021
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