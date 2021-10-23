МВД разыскивает бывшего заключенного, который передал правозащитникам видеоархив с пытками и изнасилованиями

В рамках какого именно дела Сергей Савельев объявлен в розыск в его карточке в базе МВД не указано, — передает ТАСС. Видеозапись пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Следственный комитет возбудил в общей сложности семь уголовных дел. Сергей Савельев в понедельник попросил политического убежища во Франции.