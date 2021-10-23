Суточные смертность и заболеваемость коронавирусом в России третий день подряд обновили максимумы

По данным оперативного штаба за минувший день по всей стране от опасной инфекции скончались 1075 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Всего в России у почти 37 тысяч 700 человек за последние сутки оказался положительным тест на коронавирус. Максимальные показатели заболеваемости обновлены во всех регионах. Наиболее сложной ситуация уже традиционно остается в Москве, где сегодня власти отчитались о 7803 заразившихся. Эта цифра увеличивается почти ежедневно с начала сентября. Наибольшее число умерших от инфекции также зафиксировано в столице – 82 человека. Рост заболеваемости наблюдается и в Санкт-Петербурге, хотя и не такой стремительный. В Подмосковье за последние сутки не фиксируется определенной динамики. За минувший день в регионе заболели около 2,5 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.