Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в стране не будет американской военной базы

По его словам, хватит российской. Жапаров сказал, что ему не хочется играть с Россией и США в кошки-мышки, — передает Интерфакс. Так он ответил на вопрос о возможности появления в стране американской военной базы из-за ситуации в Афганистане, где власть захватили исламские боевики.
2021-10-23T12:05:03+03:00
2021-10-23T12:05:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 23 октября 2021
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