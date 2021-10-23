Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в стране не будет американской военной базы

По его словам, хватит российской. Жапаров сказал, что ему не хочется играть с Россией и США в кошки-мышки, — передает Интерфакс. Так он ответил на вопрос о возможности появления в стране американской военной базы из-за ситуации в Афганистане, где власть захватили исламские боевики.