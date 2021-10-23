Агентство ТАСС сообщило о высоком риске прекращения поставок газа из России в Молдавию уже с 1 ноября

Пока стороны договориться не смогли. Россия предлагала поставлять газ по рыночной стоимости со скидкой в 25%, если Молдавия вернет в течение трех лет долг за топливо в размере 700 миллионов долларов. Молдавская делегация с условиями не согласилась, сославшись на то, что этих денег у страны просто нет, и наставила на снижении цен на поставки газа вдвое. Об этом агентству ТАСС рассказал источник, близкий к переговорам. Он сомневается, что в ближайшее время сторонам удастся добиться компромисса.



Накануне молдавское правительство из-за серьезного энергетического кризиса и роста цен на газ во всем мире ввело режим чрезвычайного положения в стране. Он позволяет выделять деньги из бюджета на экстренные закупки топлива. В Кишиневе вчера даже на несколько часов потух Вечный огонь на мемориале славы советских солдат. В Министерстве обороны это связывали с низким давлением в газопроводе, в правительстве это отрицали, назвав обычной неисправностью. После случившегося Россотрудничество предложило молдавским властям оплатить газ для Вечного огня.

Соглашение о поставках газа в Молдавию истекает в конце октября. В стране ввели возможность даже назначать норму на потребление топлива.