МВД объявило в розыск бывшего заключенного, который передал правозащитникам видеоархив с пытками

Программист Сергей Савельев в понедельник попросил политического убежища во Франции. Он передал правозащитникам из проекта Gulagu.net видеозаписи пыток и изнасилований, в том числе в саратовской тюремной больнице.

Недавно Сергей Савельев сообщил, что во время пересадки в петербургском аэропорту «Пулково» его досмотрели и допросили. Он рассказал «Русской службе Би-би-си» об угрозах от силовиков. Савельев тогда сказал, что его отпустили под обязательство о явке. Потом ему удалось перебраться в Белоруссию, откуда он улетел во Францию.

Следственный комитет возбудил в общей сложности семь уголовных дел после публикаций о случаях применения насилия к осужденным в Саратовской области.

