Газета The New York Post узнала о конфликте перед трагическим инцидентом с участием актера Алека Болдуина

По сведениям издания, за несколько часов до съемок, во время которых произошел смертельный выстрел, уволилась целая группа специалистов, которые были недовольны переработками, плохими условиями труда и двумя осечками бутафорского оружия. Подготовку пистолета, в том числе использованного в роковой сцене, контролировал недавно нанятый сотрудник не из числа членов профсоюза. Накануне стало известно, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэлла Соуза. Пистолет был заряжен вместо холостых патронов боевыми.