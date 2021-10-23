Газета The New York Post узнала о конфликте перед трагическим инцидентом с участием актера Алека Болдуина

По сведениям издания, за несколько часов до съемок, во время которых произошел смертельный выстрел, уволилась целая группа специалистов, которые были недовольны переработками, плохими условиями труда и двумя осечками бутафорского оружия. Подготовку пистолета, в том числе использованного в роковой сцене, контролировал недавно нанятый сотрудник не из числа членов профсоюза. Накануне стало известно, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэлла Соуза. Пистолет был заряжен вместо холостых патронов боевыми.
2021-10-23T11:34:46+03:00
2021-10-23T11:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 23 октября 2021
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