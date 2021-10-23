На Украину прибыла третья за месяц партия военной помощи из США

Груз на 60 миллионов долларов включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, — сообщает украинское министерство обороны. В ведомстве отметили, что это результат договоренностей президентов двух стран – Владимира Зеленского и Джо Байдена.
2021-10-23T11:34:20+03:00
2021-10-23T11:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 23 октября 2021
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