На Украину прибыла третья за месяц партия военной помощи из США

Груз на 60 миллионов долларов включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, — сообщает украинское министерство обороны. В ведомстве отметили, что это результат договоренностей президентов двух стран – Владимира Зеленского и Джо Байдена.