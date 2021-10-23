В Москве ожидается встреча лидеров России, Армении и Азербайджана

В Москве, как передает РИА Новости, ожидается встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. По ее итогам, по сведению источника, лидеры трех стран – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, как предполагается, подпишут в первой половине ноября трехстороннее заявление. Его возможное содержание агентство не приводит. В прошлом году, в результате обострения военного конфликта, Азербайджан получил контроль над большей частью спорной территории в Нагорном Карабахе. Россия ввела миротворцев.

