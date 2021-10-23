Россия, Таджикистан и другие страны-участницы ОДКБ провели активную фазу военных учений возле границы с Афганистаном

Штурмовую авиацию применили в ходе манёвров. Российские боевые самолёты Су-25 нанесли авиаудар по условному противнику на учениях стран Организации договора о коллективной безопасности, рапортовали в штабе. После воздушной операции условных боевиков обстреляли из реактивных систем залпового огня Град. Манёвры провели на таджикском полигоне в 20-ти километров от границы с Афганистаном. В учениях участвовали 4 тысячи военных из России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и оперативная группа из Армении, а также более пятисот единиц техники. Манёврами руководил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Он отчитался об их успешном проведении и назвал их ответом на обострение обстановки в Афганистане. Это уже не первые учения на таджикско-афганской границе, где ситуация ухудшилась после прихода к власти в стране боевиков запрещённого за терроризм движения «Талибан». На днях талибы приезжали в Москву, их по итогам переговоров в Москве глава российского МИД назвал уважаемой делегацией, а президент сказал, что Россия приближается к тому, чтобы исключить «Талибан» из списка террористов.

Ни одна страна в мире, включая Россию, не признала талибов легитимным правительством Афганистана.