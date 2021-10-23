В Министерстве промышленности и торговли сообщили, что не направляли рекомендации регионам ввести коды для ТЦ и кафе

В Министерстве промышленности и торговли сообщили, что не направляли рекомендации регионам ввести цифровые коды для ТЦ и кафе.

В министерстве сообщили, что СМИ получили рабочую версию документа о мерах по борьбе с коронавирусом, которая так и не была одобрена. Ранее издание РБК сообщало о предложении ввести цифровые коды о наличии иммунитета к COVID-19 во время нерабочих дней для посещения торговых центров, непродовольственных магазинов, предприятий общепита. Так планировали поддержать предпринимателей, разрешая им работать на фоне новых ограничений, и стимулировать население пройти вакцинацию.

В России из-за роста числа заболевших коронавирусом с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, в том числе в Челябинской, Самарской и Саратовской областях, этот режим может начаться и раньше. Губернаторы могут также продлить этот период.

В Москве и Подмосковье нерабочими объявлен период с 28 октября по 7 ноября. На это время в городе и области будут закрыты торговые центры, кафе и рестораны будут работать только на вынос. Школьники с 25 октября уйдут на каникулы.