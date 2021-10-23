Российский миллиардер Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории из-за политических гонений, — следует из решения суда. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Накануне вечером адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Марина Русакова сообщила, что Тельман Исмаилов освобожден из-под ареста и не может быть экстрадирован в Россию. Исмаилов был задержан в Черногории в начале октября. В России его обвиняют в организации убийств предпринимателей.

