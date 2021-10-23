Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, — сообщили в Минобороны. В российском ведомстве пояснили, что целью маневров были демонстрация государственного флага России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, — передает ТАСС
2021-10-23T10:33:36+03:00
2021-10-23T10:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 23 октября 2021
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