Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, — сообщили в Минобороны. В российском ведомстве пояснили, что целью маневров были демонстрация государственного флага России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, — передает ТАСС