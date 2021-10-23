Суд в Москве приговорил бывшую главу налоговой инспекции по Южному административному округу к 8 годам колонии

Исполнение наказания для Марии Андреяновой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Как передает ТАСС, ее признали виновной в покушении на взятку в 150 тысяч евро. Также ей назначен штраф в размере почти 11 миллионов рублей. Подсудимая вину не признала.

