Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил оплачивать газ для Вечного огня в Кишиневе

Руководитель российского федерального агентства написал в Телеграме, что если Молдавия не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, то ведомство готово взять расходы на себя.

Работа Вечного огня в столице Молдавии на некоторое время прекращалась. Власти объясняют это техническими проблемами, которые не связаны с призывами экономить газ. Накануне в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа, который возник, поскольку провалились переговоры Молдавии с «Газпромом» по новому контракту.