«Фонтанка»: Власти Петербурга намерены ввести с 30 октября жесткие ограничения

Власти Петербурга намерены ввести с 30 октября жесткие ограничения, — пишет издание «Фонтанка». Предполагается запретить работу непродовольственных магазинов, разрешить кафе и ресторанам работать только на вынос, а в театры и музеи пускать только с QR-кодом, который подтверждает перенесенный ковид или вакцинацию. В целом, по словам источника, меры будут повторять те, которые вводит Москва, но с некоторыми исключениями. Так, например, планируется разрешить работать предприятиям, оказывающие бытовые услуги. Источник издания «Фонтанка» пояснил, что если сейчас не ввести локдаун, то через неделю свободные места в стационарах закончатся. По его словам, о новых мерах собираются объявить сегодня вечером. В Москве ограничения будут действовать с 28 октября по 7 ноября.

