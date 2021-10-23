Los Angeles Times: До инцидента с Алеком Болдуином съемочная группа жаловалась на нарушения правил безопасности

Газета Los Angeles Times пишет, что до инцидента с актером Алеком Болдуином съемочная группа жаловалась на нарушения правил безопасности.

Пистолет, из которого актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера, был неисправен и несколько раз давал осечку, сообщают источники американской газеты Los Angeles Times. Однако реквизит заменять не стали. При этом за пару часов до инцидента в знак протеста против нарушений требований безопасности рабочие даже покинули съемочную площадку. Якобы одной из тех, кто выступал за более безопасные условия труда, была и погибшая оператор Галина Хатчинс. Она и режиссер Джоэл Соус были ранены в ходе инцидента во время съемок одной из сцен фильма. По сценарию актер Алек Болдуин, исполнявший главную роль, должен был выстрелить из пистолета. Оружие должно было быть заряженным холостыми патронами, но произвело боевой выстрел. Хатчинс была доставлена по воздуху в больницу, врачи не смогли спасти ей жизнь. Состояние режиссера опасений не вызывает. Сам Алек Болдуин написал в соцсетях, что шокирован произошедшим. Он пообещал оказать семье погибшей поддержку.

Обвинений в отношении актера пока не выдвинуто. Он сотрудничает со следствием.