Фонд имени Ахмата Кадырова подарил автомобили Mercedes двум чеченским спецназовцам, получившим краповые береты

Они заработали знаки отличия на испытаниях, после которых появились сведения о возможном жульничестве со стороны некоторых участников из республики.

Новые машины, по словам министра Чечни по национальной политике Ахмеда Дудаева, спецназовцы заработали «за безупречное прохождение испытаний». Речь идет о командирах республиканского ОМОНа и специального отряда «Терек». При этом всего краповые береты на испытаниях в середине октября, по данным главы республики Рамзана Кадырова, получили семеро чеченских военнослужащих.

Между тем ранее интернет-издание Readovka утверждала, что часть кандидатов от Чечни якобы жульничала на экзаменах, проходивших на полигоне в Ставропольском крае. Корреспондент сообщал, что некоторые спецназовцы не проходили марш-бросок самостоятельно, а передвигались на автомобилях своих друзей. Как утверждалось, остальные участники испытаний на краповый берет возмутились произошедшим, после чего даже завязалась драка.

Впрочем, случившееся отрицают как в Росгвардии, так и в организации «Братство краповых беретов «Витязь», которые проводят испытания. Там уверяют, что за кандидатами следили несколько десятков человек, которые никакого жульничества не заметили.

Краповый берет считается отличительным знаком наиболее подготовленных сотрудников Росгвардии. Для его получения необходимо пройти сложные испытания, в числе которых марш-бросок на 10 км и рукопашные поединки.