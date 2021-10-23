СМИ: Британские военные начали использовать секретное подразделение Минобороны против России и Китая

Британские военные, по информации местной прессы, начали использовать секретное подразделение Минобороны против России и Китая.

Так называемый «банковский» отдел появился в британском военном ведомстве шесть лет назад. Его создали для ограничения финансовой деятельности исламистов. В отделе работают специалисты в этой сфере. Это бывшие банкиры и эксперты с опытом работы с сырьевыми рынками и международными денежными потоками, пишет газета Financial Times. Они взаимодействуют со спецслужбами и другими подразделениями. Задача сотрудников отдела защитить страну от угрозы кибератак, терроризма и кампаний по дезинформации. Россия и Китай используют кибероружие против инфраструктуры Британии и инвестируют в чувствительные отрасли за рубежом, отмечает издание. Спецотдел будет этому противостоять. Нужно найти и устранить критически важные элементы бизнес-модели противников, отметил маршал авиации Эдвард Стрингер. Он курировал работу спецподразделения перед недавним уходом на пенсию. Источники газеты сообщили, что оно может помешать деятельности российской частной военной компании Вагнер, а также эффективно бороться с хакерами из России и Китая. Газета также отмечает, что специалисты секретного отдела Минобороны сейчас пользуются большим спросом.

Страны Запада, включая США и Британию, не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Москва отрицала причастность к этому.