Шквалистый ветер за сутки повалил в Москве около 60 деревьев, повреждены почти 30 машин, — передает Интерфакс. Агентство ссылается на источник. Скорость порывов ветра в столице накануне местами превышала 20 метров в секунду. После обрушения строительных лесов и одного из зубцов кремлевской стены, была закрыта Красная площадь.