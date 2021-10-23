Шквалистый ветер за сутки повалил в Москве около 60 деревьев, повреждены почти 30 машин, — передает Интерфакс. Агентство ссылается на источник. Скорость порывов ветра в столице накануне местами превышала 20 метров в секунду. После обрушения строительных лесов и одного из зубцов кремлевской стены, была закрыта Красная площадь.
2021-10-23T09:33:37+03:00
2021-10-23T09:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 23 октября 2021
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