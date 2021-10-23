Министерство транспорта предлагает повысить тарифы за проезд по платным трассам

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опубликованный накануне проект постановления правительства. Максимальную стоимость проезда для действующих трасс предлагается поднять в полтора раза, для новых – более, чем в два. В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит реализовать сложные и дорогостоящие проекты, а также управлять транспортным потоком.