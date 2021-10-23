В Таджикистане началась активная фаза военных учений стран ОДКБ

Их проводят на полигоне в 20 километрах от границы с Афганистаном. Как сообщали в российском Центральном военном округе, в маневрах задействовано 4 тысячи военнослужащих России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана и более 500 единиц техники.
2021-10-23T09:32:48+03:00
2021-10-23T09:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 23 октября 2021
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