Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что «Талибан» пытается улучшить качество жизни в Афганистане

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения получила от новых властей разрешение на проведение вакцинации от полиомиелита. Также объявлено о намерении разрешить девочкам посещать средние школы, — передает ТАСС. Недавно стало известно о том, что талибы обезглавили волейболистку молодежной женской сборной Афганистана Махаджабид Хакими. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.

