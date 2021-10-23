Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сегодня проведет поединок после долгого перерыва

Он выйдет на бой в Москве против американца Тимоти Джонсона.

Емельяненко не дрался уже почти два года. Предыдущая схватка состоялась в декабре 2019 и закончилась его победой, однако и сам Емельяненко признает, что далек от своей лучшей формы, которую десятилетней давности. Впрочем, в бою с соперником, который моложе его на те самые 10 лет, а также выше и мощнее, шансы Емельяненко представляются равными. Джонсон из шести схваток на профессиональном уровне выиграл только половину. Если Емельянеко удастся продемонстрировать свои сильные стороны в первые минуты, то поставленная техника и оценка ситуации сыграют за него. Что же до Джонсона, то он сказал, что в Москве победить по очкам ему не дадут, но приехал он точно не зря. Единственная страна, в которую он мечтал посетить, когда был ребенком – это Россия, а теперь ему платят за то, чтобы он здесь дрался.

Поединок начнется не раньше 23 часов.

