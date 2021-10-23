В Петербурге миновала угроза наводнения

После суток штормовой погоды открыли дамбу, — передает Интерфакс. Ее закрыли прошлой ночью в связи с усилением ветра, из-за которого вода могла превысить критическую отметку. В Петербурге порывы ветра были до 16 метров в секунду, в Ленинградской области – до 24 метров в секунду. В регионе пострадали три человека из-за падения дорожного знака и дерева.