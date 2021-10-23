Личный врач бывшего президента Грузии сообщил, что Михаилу Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови

После этого состояние его здоровья стабилизировалось, — сказал медик Николоз Кипшидзе. Накануне один из адвокатов Саакашвили сообщил, что политик продолжает держать голодовку, которая длится уже 23 день. Бывший лидер страны был задержан 1 октября, когда вернулся на родину накануне местных муниципальных выборов. Ранее ему заочно были вынесены два обвинительных приговора.

