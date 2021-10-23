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09:04, 23 октября 2021

В ряде регионов с сегодняшнего дня начинаются нерабочие дни из-за плохой ситуации с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что значительное ухудшение обстановки в России вызвано несоблюдением введенных ограничений и низкими показателями по вакцинации.

Министерство промышленности и торговли отрицает, что рекомендовало вводить цифровые коды для магазинов и кафе в нерабочие дни. В ведомстве утверждают, что в СМИ попала рабочая версия документа, которую не направляли в регионы. В министерстве пояснили, что рекомендации действительно разрабатывались, но в итоге не были одобрены. По всей стране нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября, но в ряде регионов они начнутся с 25 числа, в Москве с 28. Многие субъекты федерации, в том числе столица, вводят на это время локдаун.



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