В «Газпроме» заявили о планах создать рекордный резерв газа в подземных хранилищах

Компания пояснила, что необходимо восполнить запасы, потраченные за прошлый отопительный сезон. В пресс-службе подчеркнули, что приоритетная задача — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В сентябре группа депутатов Европарламента обвинила «Газпром» в рекордном росте биржевых цен на газ с целью получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. В российской корпорации обвинения отвергли.

