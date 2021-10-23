Несколько ведомств США начали проверки вывода американских войск из Афганистана, пишет газета Wall Street Journal. То, как это было выполнено, изучают генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

