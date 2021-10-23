Россияне не возвращают каждый 10-й кредит, выяснило бюро кредитных историй «Эквифакс». Исследование проведено совместно с Национальной ассоциацией коллекторских агентств. Как передает РИА Новости, больше всего просрочек, 60% — по кредитам наличными, далее — кредитные карты 37%. Доля автокредитов – 1,5%, ипотеки – всего 0,5%.

