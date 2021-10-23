Мошенники пытались похитить деньги осужденной по статье о шпионаже Карины Цуркан, узнала газета «Коммерсант». Как пишет издание, сразу после утверждения ей обвинительного приговора и этапирования в колонию в один из столичных банков явился некий молодой человек с доверенностью якобы от самой заключенной и потребовал выдать крупную сумму с ее счета. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают. Бывший топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан была приговорена к 15 годам заключения. Она настаивает на своей невиновности.