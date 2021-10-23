Суд в США признал подельника экс-юриста Трампа виновным в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний

Американский суд признал подельника бывшего юриста Дональда Трампа Руди Джулиани, выходца из СССР Льва Парнаса виновным в сговоре с целью незаконного финансирования избирательных кампаний в США.

Американский бизнесмен и выходец из Украины Лев Парнас, вместе с другим выходцем из СССР Игорем Фруманом были арестованы в международном аэропорту имени Даллеса в Вирджинии два года назад. ФБР предъявило Парнасу и Фруману, которые являлись соратниками тогдашнего юриста тогдашнего президента Дональда Трампа Руди Джулиани, обвинения в незаконном финансировании избирательных кампании американских политиков от Республиканской партии. В пятницу жюри присяжных признало Льва Парнаса виновным в сговоре с целью передачи пожертвований в фонды американских политиков — законы США запрещают иностранцам быть политическими донорами. Пожертвования в избирательные кампании американских политиков Парнас делал в интересах и на деньги российского финансиста Андрея Муравьева. В обмен на финансирование Парнас рассчитывал получить преференции в отношении их начинающегося бизнеса по производству каннабиса. Помимо этого, в 2018 году Лев Парнас внес 325 тысяч долларов в избирательный фонд, поддерживавший кампанию тогдашнего президента Дональда Трампа. Льву Парнасу грозит до пяти лет тюрьмы по каждому из пяти эпизодов обвинения и еще до 20 лет по шестому составу преступления.

Виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в пятницу был также признан соратник российского бизнесмена Андрея Муравьева, натурализованный американский гражданин Андрей Кукушкин.

Как сообщалось, с помощью своих подельников Джулиани пытался составить на Украине компромат на сына главного политического конкурента Трампа Джо Байдена Хантера Байдена.