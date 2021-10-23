В Москве простятся с журналистом Дмитрием Казниным

Ему было 47 лет.

Церемония прощания пройдет на Троекуровском кладбище в 11 утра, сообщил глава департамента радио «Москва Медиа» Максим Димов.

Дмитрия Казнина не стало в минувшую среду. Как рассказали коллеги журналиста, в 2015 году ему диагностировали онкологическое заболевание. За 6 лет он прошел несколько курсов химиотерапии и даже лечился в Германии.

Свой творческий путь в столице ведущий начал еще в 2007 году в качестве ведущего утреннего шоу на радио «Сити FM». В дальнейшем он также работал на радиостанциях «Северная столица», «Спутник» и «Москва FM», а также на телеканале «Дождь», который российские власти считают иностранным агентом. В 2011 году Дмитрий Казнин был удостоен российской национальной премии «Радиомания» в номинации лучший ведущий разговорного эфира.

У Дмитрия Казнина остались жена и две дочери.