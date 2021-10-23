В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября в общественном транспорте не будут действовать социальные карты

В Подмосковье в течение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в общественном транспорте не будут действовать социальные карты. В расписание будут внесены изменения. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик. Гержик сообщил также, что в общественном транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.